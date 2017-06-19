Россия выиграла тендер на поставку Египту палубных вертолетов для "Мистралей"

Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К "Катран" для Египта, сообщил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Мы с удовлетворением можем констатировать, что Россия выиграла этот тендер",- заявил Шугаев.

Он подчеркнул, что на этом этапе "важно согласовать технический облик вертолета, финансовые условия, то есть провести предконтрактную работу".

О том, что РФ рассчитывала на победу в тендере на палубные вертолеты для египетских "Мистралей", заявлял в начале июня "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он отметил, что обсуждал вопрос поставки "Катранов" с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в ходе своего визита в Каир.

Палубные вертолеты Египет планирует использовать на двух вертолетоносцах "Мистраль", закупленных у Франции. Изначально эти вертолетоносцы предназначались для России, однако после вхождения Крыма в состав России Париж не стал выполнять контракт. Россия получила денежную компенсацию.

Ка-52К "Катран" в настоящее время проходит серию испытаний.

Боевые вертолеты Ка-52 "Катран" (корабельная версия вертолета Ка-52 "Аллигатор") предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов.