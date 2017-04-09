Россия выделит Белоруссии один миллиард долларов кредита

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере до одного миллиарда долларов. Об этом белорусский вице-премьер Владимир Семашко заявил в интервью телеканалу ОНТ, вышедшем в эфир в воскресенье, 9 апреля.

Он, в частности, рассказал о результатах встречи президентов двух стран 3 апреля в Санкт-Петербурге. ”Было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить”, — сообщил он.

По его словам, также Россия будет способствовать выделению Белоруссии в 2017 году третьего и четвертого траншей займа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.

В 2016-м Белоруссия получила два транша кредита ЕФСР — 500 миллионов долларов и 300 миллионов долларов.

О том, что Москва и Минск вышли на решение о рефинансировании долгов республики, ранее заявлял первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский ”Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов долларов — основной долг и сумма процентов к погашению в этом году”, — приводит его слова агентство.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 3 апреля в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что были достигнуты договоренности по газовому вопросу и о возобновлении поставок республике нефти.