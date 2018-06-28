Россия стала лидером по числу барьеров в торговле с Евросоюзом

В десятку стран с наибольшим числом действующих против ЕС торговых барьеров входят девять членов ”Большой двадцатки” и Таиланд (десятое место). Россия имеет больше всего ограничений в торговле с ЕС, даже несмотря на ухудшение американо-европейских торговых связей, — сейчас в отношении ЕС действуют 36 введенных Россией торговых ограничений против 25 у Китая, 21 — у Индии и 20 — у США. Из 36 мер лишь одна напрямую относится к контрсанкциям — продуктовое эмбарго, установленное Россией в 2014 году в том числе и против стран Евросоюза. В 2016 году в отношении импорта из ЕС в России действовали 33 торговых барьера и она также была лидером по этому показателю.

По данным Международного экспо​ртного центра, против России со стороны ЕС в настоящее время действуют 22 торговых барьера. В Минпромторге и Минэкономразвития на просьбу РБК прокомментировать доклад Еврокомиссии о торговых ограничениях не ответили, в Россельхознадзоре отказались от комментариев.

Тяга к протекционизму

В своем докладе Еврокомиссия отметила глобальный рост протекционизма. В 2017 году перед компаниями из Евросоюза возникло в общей сложности 67 новых препятствий в торговле и инвестициях, в результате чего общее число барьеров, существующих у ЕС с 57 торговыми партнерами, достигло исторического максимума (396 против 372 в 2016 году). Новые ограничения могут ударить по европейскому экспорту на €23,1 млрд (около 1,2% всего экспорта ЕС за 2017 год). Введенные в 2016 году ограничения затронули экспорт на сумму €27 млрд, говорится в докладе.

В 2017 году новые торговые ограничения против стран Евросоюза ввели 39 партнеров. Больше других защищался Китай (десять ограничений), Россия заняла второе место (шесть).

Еврокомиссия выделяет два типа торговых ограничений — внутристрановые и пограничные. Внутристрановые касаются услуг, инвестиций, госзаказов, прав на интеллектуальную собственность или несправедливых технических барьеров в торговле. Пограничные меры представляют собой ограничения импорта и экспорта, в частности, повышение пошлин, ограничение объемов импорта, санитарные и фитосанитарные меры, лицензирование импорта или полный запрет на торговлю.

Россия является лидером в обеих категориях — сейчас с ее стороны в отношении Евросоюза действуют 19 внутристрановых и 17 пограничных ограничений, утверждает Еврокомиссия. Один из главных сегментов, в отношении которого Россия вводит торговые и инвестиционные ограничения, — автомобильный сектор. Между тем Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России — в 2017 году товарооборот с ЕС составил €231,3 млрд (€145,1 млрд — экспорт в ЕС, €86,2 млрд — импорт в Россию), по данным базы внешнеторговой статистики ЕС (Market Access Database).