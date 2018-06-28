28.06.2018, 10:05

Россия стала лидером по числу барьеров в торговле с Евросоюзом

 (20)
РБК
EST
RIMI
Foto: Andres Putting

Россия в 2017 году стала лидером по количеству торговых ограничений в отношении ЕС, опередив и Китай, и Индию, и США. Протекционизм снижает открытость российского рынка, но позволяет защищать интересы своей промышленности.

Россия по итогам 2017 года осталась лидером по числу торговых и инвестиционных ограничений, действующих в отношении компаний из стран Евросоюза, согласно годовому докладу Европейской комиссии о торговых и инвестиционных барьерах. Еврокомиссия проанализировала ограничения, связанные с услугами, инвестициями, госзакупками и правами интеллектуальной собственности, а также другие технические барьеры для европейских компаний в отношениях с 57 странами — торговыми партнерами.

В десятку стран с наибольшим числом действующих против ЕС торговых барьеров входят девять членов ”Большой двадцатки” и Таиланд (десятое место). Россия имеет больше всего ограничений в торговле с ЕС, даже несмотря на ухудшение американо-европейских торговых связей, — сейчас в отношении ЕС действуют 36 введенных Россией торговых ограничений против 25 у Китая, 21 — у Индии и 20 — у США. Из 36 мер лишь одна напрямую относится к контрсанкциям — продуктовое эмбарго, установленное Россией в 2014 году в том числе и против стран Евросоюза. В 2016 году в отношении импорта из ЕС в России действовали 33 торговых барьера и она также была лидером по этому показателю.

По данным Международного экспо​ртного центра, против России со стороны ЕС в настоящее время действуют 22 торговых барьера. В Минпромторге и Минэкономразвития на просьбу РБК прокомментировать доклад Еврокомиссии о торговых ограничениях не ответили, в Россельхознадзоре отказались от комментариев.

Тяга к протекционизму

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В своем докладе Еврокомиссия отметила глобальный рост протекционизма. В 2017 году перед компаниями из Евросоюза возникло в общей сложности 67 новых препятствий в торговле и инвестициях, в результате чего общее число барьеров, существующих у ЕС с 57 торговыми партнерами, достигло исторического максимума (396 против 372 в 2016 году). Новые ограничения могут ударить по европейскому экспорту на €23,1 млрд (около 1,2% всего экспорта ЕС за 2017 год). Введенные в 2016 году ограничения затронули экспорт на сумму €27 млрд, говорится в докладе.

В 2017 году новые торговые ограничения против стран Евросоюза ввели 39 партнеров. Больше других защищался Китай (десять ограничений), Россия заняла второе место (шесть).

Еврокомиссия выделяет два типа торговых ограничений — внутристрановые и пограничные. Внутристрановые касаются услуг, инвестиций, госзаказов, прав на интеллектуальную собственность или несправедливых технических барьеров в торговле. Пограничные меры представляют собой ограничения импорта и экспорта, в частности, повышение пошлин, ограничение объемов импорта, санитарные и фитосанитарные меры, лицензирование импорта или полный запрет на торговлю.

Россия является лидером в обеих категориях — сейчас с ее стороны в отношении Евросоюза действуют 19 внутристрановых и 17 пограничных ограничений, утверждает Еврокомиссия. Один из главных сегментов, в отношении которого Россия вводит торговые и инвестиционные ограничения, — автомобильный сектор. Между тем Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России — в 2017 году товарооборот с ЕС составил €231,3 млрд (€145,1 млрд — экспорт в ЕС, €86,2 млрд — импорт в Россию), по данным базы внешнеторговой статистики ЕС (Market Access Database).

Что ЕС относит к барьерам в торговле

  • Еврокомиссия в своем докладе перечислила ключевые меры, принятые Россией в 2017 году в отношении европейских компаний, которые ЕС относит к торговым ограничениям.
  • В январе 2017 года российские поставщики получили преференции при госзакупках в размере 15% от цены договора. При участии в конкурсе российского поставщика цена его предложения оценивается по формуле ”предложение минус 15%”, но договор заключается по предложенной цене (без вычета 15%); при победе иностранного участника договор заключается по цене ”предложение минус 15%”. Приоритет действует при закупках по 223-ФЗ, осуществляемых любым способом, за исключением закупки у единственного поставщика.
  • Введенный в октябре 2014 года запрет на экспорт в ЕС крупного и мелкого кожевенного полуфабриката был продлен до декабря 2018 года.
  • В ноябре 2017 года правительство России опубликовало проект постановления об ограничении на шесть месяце​в вывоза бревен из березы за пределы России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.
  • В 2017 году Минфин вывел импортные вина из-под действия льготных ставок акцизов на вина с защищенным географическим указанием, а также с защищенным наименованием места происхождения, что Еврокомиссия также считает дискриминационной мерой. Российские виноделы пока продолжают пользоваться льготными акцизами.
  • В декабре 2017-го Россия наделила суда, плавающие под ее государственным флагом, исключительным правом на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути.
  • Россельхознадзор до сих пор не снял введенные в 2017 году ограничения на ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы из 11 воеводств Польши, несмотря на то что в июле 2017 года Всемирная организация по охране здоровья животных зафиксировала окончание эпидемии высокопатогенного вируса птичьего гриппа в этих областях.

Партнер № 1

Такое большое ​число ограничений в отношении Евросоюза с российской стороны легко объяснимо, поскольку ЕС — наш крупнейший торговый партнер, сказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Нельзя сказать, что эти меры направлены непосредственно против ЕС, они нацелены на всех внешних партнеров для защиты своих компаний и создания для них более благоприятных условий, уточнил эксперт.

Российскому правительству приходится искать баланс между отношениями с торговыми партнерами, которые стремятся добиться максимальной открытости российского рынка, и интересами собственной промышленности, которая лоббирует государственную поддержку для отдельных сегментов экономики, сказал РБК генеральный директор исследовательского центра ”Международная торговля и интеграция” Владимир Саламатов. В этих вопросах позиция российских властей при введении торговых барьеров обусловлена защитой национальных интересов, в частности, рабочих мест, технологических производств, в том числе военной промышленности, добавил он.

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