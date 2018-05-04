Россия снизила военные расходы, а другие страны увеличили

первые с 1998 года Россия в прошлом году уменьшила свои военные расходы, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В зависимости от методики расчета, сокращение российских расходов на оборону составило либо 20% (если считать расходы в долларах США по курсу 2016 года), либо на 16% (если считать в рублях), сообщает Би-Би-Си.

При этом в целом мир склонен скорее увеличивать расходы, чем разоружаться. Их общий объем в 2017 году — 1 триллион 739 миллиардов долларов США — поставил рекорд за весь период с окончания Холодной войны.

При этом военные расходы в мире росли последовательно с 1999 по 2011 годы, а потом оставались более-менее на одном уровне с 2012 по 2016 годы, а в 2017 выросли на 1,1%.