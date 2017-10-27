Россия расширила список продэмбарго

Правительство РФ расширило список подсанкционных товаров, включив в него свиней и ряд субпродуктов. Соответствующее постановление от 25 октября 2017 года опубликовано на сайте кабмина, передает ТАСС.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — говорится в сообщении.

Подписанное 25 октября 2017 года постановление дополняет этот перечень такими позициями, как живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции).

В перечень также попали не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы; свиной жир (включая лярд) и жир домашней птицы; жир крупного рогатого скота, овец или коз.

Наконец, запрет на ввоз распространен на неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло. "Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — заверили в кабмине РФ.