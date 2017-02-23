Россия проиграла спор с ВТО из-за европейских свиней

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию на решение о признании дискриминацией отказа России от европейской свинины. Об этом сообщает Reuters.

”Сегодняшний вердикт подтверждает, что меры, принимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными санитарными рисками. Европейские продукты из не зараженных зон безопасны”, — прокомментировали решение апелляционного органа ВТО в Еврокомиссии.

В Брюсселе призвали Москву отказаться от ”неоправданных мер” и отметили, что поставки большинства продуктов в Россию все равно остаются невозможными из-за действующего с 2014 года в отношении Евросоюза и ряда других государств продовольственного эмбарго.

Россия запретила ввоз свиней, свинины и некоторых видов свиноводческой продукции из ЕС в начале 2014-го из-за случаев африканской чумы свиней. В апреле того же года Брюссель инициировал судебную тяжбу с Москвой в ВТО. В августе 2016-го панель арбитров организации поддержала Евросоюз в этом споре, признав ограничения дискриминационными. В ответ российские власти заявили, что данное решение ВТО является политическим, и подали апелляцию.

В 2013 году объем экспорта свинины из ЕС в Россию достигал 1,4 миллиарда евро.