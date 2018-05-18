18.05.2018, 07:05

Россия попала в топ-5 стран по числу экономических преступлений

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Deutsche Welle
EST
Россия попала в топ-5 стран по числу экономических преступлений
Vene rubladReuters

В 2016-2017 годах в России резко выросло число преступлений против бизнеса, по этому показателю она делит четвертое место с Угандой.

Россия вошла в первую пятерку стран по числу экономических преступлений против бизнеса. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PWC), передает РБК в ночь на среду, 16 мая.

Первые три строчки этого перечня занимают Франция, Кения и ЮАР. РФ делит четвертую позицию с Угандой. В предыдущем аналогичном исследовании PWC 2015 года Россия была на восьмом месте. Всего исследование охватило 54 страны.

Как следует из данных PWC, в 2016-2017 годах в России резко возросло число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями. Во время предыдущего опроса о фактах мошенничества рассказали 48 процентов респондентов (из 120 компаний), на этот раз — 66 процентов (из 210 компаний). Большинство опрошенных в РФ (53%) сталкивались с незаконным присвоением активов. На втором месте по частоте — взяточничество и коррупция, на которые пожаловался 41% респондентов. Далее по распространенности идет мошенничество при закупках (35%).

Под преступлениями в исследовании понимаются действия, которые оцениваются в качестве таковых самими компаниями, а не правоохранительными органами. При этом они не обязательно оформлены в уголовные дела. В PWC отмечают, что из полученных данных нельзя сделать однозначный вывод — растет ли объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями.

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