Россия пообещала Европе газ вне зависимости от договоренностей с Украиной

По словам Новака, транзит газа в Европу по долгосрочным контрактам ”Газпрома” будет ”при любых обстоятельствах”, а европейские потребители будут обеспечены ”необходимыми объемами” даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной.

Министр отметил, что диалогу между Россией и Украиной мешают судебные споры ”Газпрома” и ”Нафтогаза”. По его словам, российская компания готова рассмотреть мировое соглашение, которое устраивает обе стороны. Кроме того, Новак добавил, что Россия готова продолжать транзит газа и после 2019 года, но только при условии конкурентности с другими маршрутами поставок сырья.

13 декабря стало известно, что ”Нафтогаз Украины” обратился в американские суды с исками о принудительном взыскании долга с российского ”Газпрома”. ”Нафтогаз” пытается получить от российской стороны 2,7 миллиарда долларов — именно столько ”Газпром” должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку газа по транзиту.