Россия получила триллион рублей от глобального сокращения нефтедобычи

Соглашение по глобальному ограничению добычи нефти между ОПЕК и независимыми производителями принесло России от 700 миллиардов до одного триллиона рублей дополнительных доходов. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА Новости.

”Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30 процентов от начала 2016 года”, — сказал Новак.

По его словам, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета, за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. ”Тем не менее, поверьте, компании не в убытке”, — добавил он.

В феврале Новак прогнозировал, что доходы российского бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 году могут вырасти до 1,5 триллиона рублей, компании получат около 700 миллиардов рублей.

По данным ОПЕК, доходы участников картеля от экспорта нефти в 2016 году опустились до минимального с 2005 года уровня.

В конце 2016 года ОПЕК и присоединившиеся к ней независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В Москве заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей в сутки. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение нефтедобычи еще на девять месяцев — до марта 2018 года.