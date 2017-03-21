Россия погасит последний внешний долг СССР

Россия подписала межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Рассчитавшись с Боснией, Россия закроет последний советский внешний долг.

"Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме (от 17 сентября 2003 года — ИФ). В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", — сообщил Сторчак.

С другими государствами бывшей СФРЮ — Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией — Россия в соответствии с меморандумом 2003 года расплатилась в 2011-2016 годах. Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.