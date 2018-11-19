Россия оказалась в конце списка стран по стоимости бизнеса

Россия оказалась на 27-м, четвертом от конца, месте в списке стран, сформированном на основании "индекса стоимости бизнеса". Об этом свидетельствуют результаты доклада, подготовленного Московской школой управления "Сколково" и российской управляющей компанией United Capital Partners (UCP). При этом, как передает в понедельник, 19 ноября, РБК, отчет с соответствующими предложениями уже направлен Центробанку РФ.

Рейтинг возглавили США, показатели России по сравнению с этой страной почти в 2,75 раза хуже. В первую пятерку также вошли: Великобритания, Канада, Нидерланды и ОАЭ. Германия расположилась на седьмой строчке.

Плохое развитие фондового рынка и недоступность финуслуг

Исследование проводилось среди 30 крупнейших экономик мира, при этом учитывались 19 факторов в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.