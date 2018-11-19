19.11.2018, 14:59

Россия оказалась в конце списка стран по стоимости бизнеса

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Deutsche Welle
EST
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фото иллюстративноеFoto: Scanpix, REUTERS

Российские компании оцениваются дешевле западных, в частности, из-за плохой инвестиционной привлекательности.

Россия оказалась на 27-м, четвертом от конца, месте в списке стран, сформированном на основании "индекса стоимости бизнеса". Об этом свидетельствуют результаты доклада, подготовленного Московской школой управления "Сколково" и российской управляющей компанией United Capital Partners (UCP). При этом, как передает в понедельник, 19 ноября, РБК, отчет с соответствующими предложениями уже направлен Центробанку РФ.

Рейтинг возглавили США, показатели России по сравнению с этой страной почти в 2,75 раза хуже. В первую пятерку также вошли: Великобритания, Канада, Нидерланды и ОАЭ. Германия расположилась на седьмой строчке.

Плохое развитие фондового рынка и недоступность финуслуг

Исследование проводилось среди 30 крупнейших экономик мира, при этом учитывались 19 факторов в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.

Авторы доклада обратили внимание на недостаточный уровень развития фондового рынка и доступности финансовых услуг в России, в частности, и из-за завышенных ставок по кредитам.

"Весьма вероятно, что низкий рейтинг России в части инвестиционной привлекательности вызван, в том числе и большим количеством проверок малого и среднего бизнеса", — пояснила эксперт по налоговому и юридическому консультированию Алиса Мелконян.

Ранее в ходе опроса 86 процентов руководителей крупных российских фирм заявили, что опасаются новых санкций США против Москвы.

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