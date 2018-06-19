19.06.2018, 18:50

Россия объявила торговую войну США

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Интерфакс
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Venemaa majandusminister Maksim Oreškin.
Venemaa majandusminister Maksim Oreškin.Foto: Scanpix, Sputnik

Россия вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — сказал Орешкин, чьи слова передала пресс-служба ведомства.

"Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", — заявил он.

Минэкономразвития пока не раскрывает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.

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