Россия объявила торговую войну США

Россия вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — сказал Орешкин, чьи слова передала пресс-служба ведомства.

"Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", — заявил он.

Минэкономразвития пока не раскрывает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.