30.08.2018, 12:30

Россия названа крупнейшим инвестором Украины в 2018 году

 (8)
Deutsche Welle
EST
Vene rubla
Vene rublaFoto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Российская сторона вложила в Украину более 430 миллионов долларов в первой половине 2018 года. При этом общий объем инвестиций в Украину сократился на 30 процентов.

В первой половине 2018 года Россия стала крупнейшим инвестором Украины. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг, 30 августа, Государственной службой статистики Украины. Как следует из данных, российские инвесторы вложили в Украину 436 миллионов долларов, что составляет 34,6 процента от общей суммы вложений. Вдвое меньше вложил Кипр (219 миллионов, 27,4 процента) и Нидерланды (207 миллионов, 16,5 процента). Далее следуют Австрия, Польша, Франция и Великобритания.

Больше всего денег всеми инвесторами вложено в финансовую и страховую деятельность (750,5 миллиона долларов — почти 60 процентов инвестиций). Далее следуют инвестиции в торговлю и ремонт автотранспортных средств (120,5 млн, 9,6 процента), промышленность (почти 103 млн, 8,2 процента), информационную и телекоммуникационную отрасли (100 млн, 7,9 процента), операции с недвижимостью (75 млн, 5,9 процента) и научную деятельность (55,8 млн, 4,4 процента).

Статистика приводится без учета данных по аннексированному Россией Крыму и Донецкой и Луганской областям, где сейчас ведутся военные действия.

Чистый приток средств в украинскую экономику в первые шесть месяцев 2018 года сократился более чем на 30 процентов, составив 922 миллиона долларов.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
У нас технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже.

TOP НОВОСТИ


Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

30.08.2018
В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой.
Подробнее

Государство обратило внимание на групповую молодежную преступность. Усиленная борьба с ней — отныне в приоритете

30.08.2018
Министры Рейнсалу и Анвельт в рамках встречи определились с приоритетами борьбы с преступностью. Акценты будут сделаны на киберпреступлениях, также обратят внимание на групповую молодежную преступность и насилие.
Подробнее


ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое

30.08.2018
Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних.
Подробнее

Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском

30.08.2018
Читательница Delfi из Кейла обратилась в редакцию с проблемой, с которой она столкнулась во время посещения аптеки Apotheka в Keila Selver. По ее словам, аптекарь отказалась обслуживать ее на русском языке, но и на английском делать этого не захотела. Представитель сети аптек объясняет инцидент недопониманием.
Подробнее

Глава партии Isamaa: мы не согласны превратить своих детей в подопытных кроликов интеграции

30.08.2018
В последние месяцы в эстонском обществе идут оживленные дебаты на тему образования на эстонском и русском языках. Партия Isamaa имеет по данному вопросу очень четкую позицию. Наше руководство решило, что в государстве необходимо установить конкретные сроки, в течение какого времени мы сможем гарантировать обучение на эстонском языке во всей стране и в учебных заведениях, финансируемых местными самоуправлениями.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €


"Ищу работу! Все равно где, кем и за сколько". Эксперимент: реально ли в Таллинне трудоустроиться за сутки?

30.08.2018
Сколько времени необходимо, чтобы найти работу? В среду в 14:33 я вошел в тынисмяэское Бюро обслуживания Кассы по безработице. Через 20 часов и 32 минуты рабочее место — найдено. Это было несложно.
Подробнее