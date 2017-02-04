Россия готовит запреты на импорт мяса птицы и яиц из Европы

Россельхознадзор намерен в течение двух недель ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из многих стран Европы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано. Она объяснила это распространением опасного птичьего гриппа.

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа. При этом в ведомстве не исключали, что запрет может распространиться целиком на эти страны. Птичий грипп был зафиксирован в Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и других европейских государствах.

"У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц", — сказала Мелано.

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Ранее временные ограничения затрагивали живую птицу, инкубационные яйца, мясо птицы, готовую мясную продукцию, корма и разделочные доски.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.