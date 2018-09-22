22.09.2018, 17:30

Россия готова полностью финансировать "Северный поток-2" в случае санкций США

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Deutsche Welle
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Družinin, Sputnik

Президент России Владимир Путин готов полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" за счет России в том случае, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект.

Путин проинформировал об этих планах правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает в субботу, 22 сентября, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время строительство "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума — дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell. США, однако, уже неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

Планы Путина по 100-процентному финансированию "Северного потока-2, однако, могут натолкнуться на серьезные препятствия в Еврокомиссии, поскольку, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

Владимир Путин, всегда с непониманием относившийся к этим директивам ЕС, также с недовольством наблюдает за тем, как Германия, в принципе, не желающая отказываться от бизнеса с Россией в газовой сфере, теперь неожиданно форсирует строительство терминала по приему сжиженного газа, куда, возможно, будет доставляться топливо из США, отмечает Süddeutsche Zeitung.

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