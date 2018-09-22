Россия готова полностью финансировать "Северный поток-2" в случае санкций США

Путин проинформировал об этих планах правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает в субботу, 22 сентября, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время строительство "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума — дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell. США, однако, уже неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.