Россия аннулировала восстановленные недавно разрешения на экспорт для предприятий ЕС

В среду Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор сообщила на своем сайте о восстановлении приостановленных разрешений на экспорт эстонским предприятиям пищевой промышленности, однако теперь аннулировало свое решение, восстановив таким образом ситуацию двухнедельной давности.

”Недавно Россельхознадзор своим распоряжением внес изменения в список предприятий, имеющих разрешение на экспорт в Россию. Приостановка разрешения на экспорт или удаление из списка были аргументированы тем, что длительное отсутствие экспорта создало ситуацию, в которой нельзя быть уверенным в том, что деятельность предприятий соответствует требованиям. Распоряжение касалось всех предприятий пищевой промышленности ЕС. Теперь Россия восстановила список двухнедельной давности”, — сообщил Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии.

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Напомним, что тогда Россельхознадзор исключил из списка предприятий, которым разрешен экспорт в Россию, большинство предприятий пищевой промышленности Евросоюза, в том числе и большинство эстонских предприятий.

Как сообщил Ветеринарно-пищевой департамент, из списка были удалены предприятия, которые не экспортировали в Россию товар в течение более трех последних лет. В отношении других предприятий разрешение на экспорт было приостановлено. Разрешение осталось лишь у одного предприятия.

В качестве причины Россельхознадзор привел тот факт, что эти предприятия не экспортировали в Россию товар на протяжении долгого периода времени, и нужно снова проверять соблюдение российских требований деятельности по надзору Эстонии и других государств-членов ЕС.

Тогда Еврокомиссия отправила Россельхознадзору письмо с требованием прекратить необоснованные ограничения, что и было сделано, но, как оказалось, ненадолго.