Новый бюджет предполагает снижение расходов с 16,2 трлн рублей (примерно 250 млрд долларов) в 2017 году до 15,9 трлн рублей (244,5 млрд долларов) в 2019 году.
Ожидается, что доходы бюджета в 2017 году составят 13,4 трлн рублей, а к 2019 году они должны вырасти до 14,8 трлн рублей.
Бюджет сверстан из расчета цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на ближайшие три года.
В следующем году будет полностью исчерпан резервный фонд, а с 2017 года дефицит бюджета будет частично финансироваться из средств Фонда национального благостояния.
В 2017 году из него на эти цели уйдет 668 млрд рублей, а в 2018 году — 1,16 трлн. В 2019 году заимствования снизятся до 139 млрд рублей.
Бюджет также предполагает рост заимствований на внутреннем рынке, с помощью которых также будет частично покрываться дефицит.
Министерство финансов представило проект бюджета в начале октября. Бюджет предусматривает меры экономии и сокращение в реальном выражении расходов на здравоохранение, образование и поддержку экономики.
Эксперты также отмечают, что в бюджете растет доля социальных расходов. Многие это связывают с тем, что правительство не может отказаться от взятых на себя социальных обязательств, которые все труднее выполнять на фоне роста числа пенсионеров.