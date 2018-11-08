Российский Яндекс выходит на финский рынок – приложение по заказу такси заработает в пятницу

Российский поисковый оператор Яндекс начинает предлагать мобильные услуги по заказу такси в Финляндии.

Оперирующий под брендом Yango сервис не будет располагать собственным автопарком, а будет действовать в сотрудничестве с местными компаниями и частными таксистами.

Согласно информации Яндекс, сервис начнёт действовать в пятницу и вначале будет доступен только в Хельсинки.

Мобильное приложение для заказа такси Яндекс действует в общей сложности в тринадцати странах. В основном это бывшие республики СССР.

В Финляндии у компании Яндекс имеется масштабный центр обработки данных, который расположен в Мянтсяля.