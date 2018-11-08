Российский Яндекс выходит на финский рынок – приложение по заказу такси заработает в пятницу(6)
Российский Яндекс выходит на финский рынок – приложение по заказу такси заработает в пятницу, передает Yle.
Российский Яндекс выходит на финский рынок – приложение по заказу такси заработает в пятницу, передает Yle.
Российский поисковый оператор Яндекс начинает предлагать мобильные услуги по заказу такси в Финляндии.
Оперирующий под брендом Yango сервис не будет располагать собственным автопарком, а будет действовать в сотрудничестве с местными компаниями и частными таксистами.
Согласно информации Яндекс, сервис начнёт действовать в пятницу и вначале будет доступен только в Хельсинки.
Мобильное приложение для заказа такси Яндекс действует в общей сложности в тринадцати странах. В основном это бывшие республики СССР.
В Финляндии у компании Яндекс имеется масштабный центр обработки данных, который расположен в Мянтсяля.
Müügiesindaja
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 15.11.2018
Telekomi projektijuht
ELERING (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 12.11.2018
Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
Kvaliteedispetsialist
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 08.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.