24.10.2018, 17:10

Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей

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rus.delfi.ee
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Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей
Shutterstock

Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress.

Речь идет о 60 млн долларов. С делом связан эстонский филиал Danske Bank, через который в последние десять лет проходили крупные и подозрительные денежные потоки.

Живущий в Петербурге Салберг нашел договор, на основании которого Estbetox должно было заплатить за нефтепродукты 60 млн долларов одному московскому предприятию. Но деньги пошли не в Россию, а двинулись, что характерно для славянского бизнеса, на Запад, в этот раз в Вену.

Все ли 60 млн дошли из Эстонии в Австрию, неясно. Салберг сказал Ekspress, что у него есть только доказательство перевода 1,7 млн долларов в марте 2011 года. Более подробной информацией владеет Danske Bank, через который рассчитывалось Estbetox. Но ясно, что годовые отчеты Estbetox ложные. Например, в них отсутствуют два долга (2 млн долларов и 2 млн евро) и данный в Россию кредит (1 млн евро).

Салберг обнаружил ложные данные, когда купил у одного своего знакомого фирму, которая дала кредит Estbetox.

Салберг представил сообщение о преступлении, потому что предоставление ложных данных коммерческому регистру — уголовное преступление. За такое деяние суд может даже посадить виновного на два года.

В июне этого года помощник прокурора Кайто Пуусепп прекратил уголовное производство в отношении руководившего фирмой Виктора Березина с обоснованием, что это не очень тяжкое преступление, Березин на допросе выразил раскаяние и Салберг не понес из-за ложного отчета дополнительного ущерба. Березин только должен был заплатить 750 евро в доход государства.

По оценке же Салберга, дальше дело дошло до наглости, потому что Estbetox в июле представил коммерческому регистру новый годовой отчет, который опять содержал ложные данные!

"Это демонстрирует безнаказанность и слабый контроль государства, — сообщил он. — Это вредит не только государству, но и бизнес-климату в Эстонии".

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд сказал Ekspress, что здесь нужно также смотреть картину в целом. "К сожалению, уже с 2009 года есть очень явные указания на "машину по отмыванию" в Эстонии. Генеральный прокурор России в 2012-2014 годах пять раз обращался к Эстонии с просьбой о правовой помощи. Там явные указания на отмывание денег. Политики не могут отстраниться от жизни в Эстонии и сказать, что они не слышат и не видят. Я постоянно держу линию — почему у нас министр финансов является председателем совета Финансовой инспекции? У него намного больше и шире мандат для фиксирования и решения проблем. Чиновники, как газообразное вещество, принимают в помещении такую форму, какую позволяют политики своими рамками. Политический уровень не осознал глубину проблемы, поэтому проблемой всерьез не занимались. Это вопрос безопасности. Я согласен с основной линией критики — власти не построили для предотвращения отмывания денег достаточно сильные оборонительные валы".

Салберг сообщил о происходящем как налоговому департаменту, так и коммерческому регистру. Этого должно хватить, потому что коммерческий регистр обычно не закрывает предприятия, в отношении которых идут споры. Поэтому зачастую в регистре остаются фирмы, которые давно прекратили реальную деятельность.

Работавшим в сфере строительных материалов Estbetox раньше руководили мать Виктора Березина Инна Березина и ее супруг Михаил Лошков. Лошков сейчас сидит за решеткой в России. Его посадили в тюрьму на 10,5 лет за крупномасштабное мошенничество.

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По утверждению Салберга, Россия объявила Березину в розыск, но Эстония не выдала женщину. По той причине, что у мошенничества по понятиям Эстонии истек срок давности (в России еще нет) и она воспитывала маленького ребенка.

Вспыхнувший в Danske скандал начался с похожей вещи: один работник банка сообщил начальству, как в эстонском филиале не обращают внимания на то, что одна британская фирма представила тамошнему коммерческому регистру поддельный отчет.

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24.10.2018
Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress.
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