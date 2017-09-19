Российский поисковик авиабилетов рекламирует поездку в Таллинн "на "Матильду"

Фильм российского режиссера Алексея Учителя "Матильда", который в октябре выходит в прокат, вызвал небывалые споры и скандалы в России. Члены организации ”Христианское государство — Святая Русь” взяли на себя ответственность за письма с угрозами поджогов, которые приходили в кинотеатры, где намечены показы картины. В Таллинне "Матильду" тоже покажут.

И это дало пищу для креатива маркетологов российского поисковика авиабилетов Aviasales. На своей страницу в Facebook компания так рекламирует себя: "Как посмотреть ”Матильду” без риска для здоровья? Отправиться на премьеру 27 октября в Таллин! Всего от 3 163 рублей".

Пост сопровождает коллаж с фото депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской — главной противницы фильма и лидера кампании против "Матильды".

