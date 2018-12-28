28.12.2018, 21:40

Российский миллиардер получил пять лет колонии за контрабанду элитного алкоголя

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ИТАР-ТАСС
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Vene vangla
фото иллюстративноеFoto: Maksim Blinov, Sputnik

В России Басманный суд Москвы 28 декабря приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима миллиардера, гендиректора холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрия Михальченко за контрабанду элитного алкоголя, сообщает ТАСС.

Также были осуждены предполагаемые сообщники предпринимателя: Борис Коревский к пяти годам, Алексей Мищенко — к трем годам условно.

28 декабря была оглашена только резолютивная часть приговора. Ранее прокуратура просила приговорить Михальченко к 10 годам колонии строгого режима. Суд зачел Михальченко приблизительно полтора года, проведенные в СИЗО, из расчета один день за полтора дня. Таким образом, Михальченко осталось находиться в изоляции несколько месяцев. Миллиардер решил не обжаловать приговор.

Следствие считает, что Михальченко организовал контрабанду дорогих вин и других элитных алкогольных напитков в 2015 году. В ходе расследования было установлено, что продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика. Таким способом в 2016 году бизнесмен успел перевезти в Россию два контейнера алкоголя. Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

В марте 2016 года сотрудники ФСБ изъяли в порту Ленинградской области два контейнера с коньяком Courvoisier, в частности производства 1912 года, стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку. Эта находка привела к аресту Михальченко.

Михальченко не признал факт создания преступной группы, но не отрицает, что "предпринимал определенные действия для сохранения коллекции [алкоголя], когда узнал, что вино задержано". Михальченко является одним из крупнейших бизнесменов Петербурга, ранее он занимал пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом.

"Форум" — многопрофильный холдинг, базирующийся в Санкт-Петербурге, основан в начале 2000-х годов. В составе активов компании — многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" (объем инвестиций в проект — 60 миллиардов рублей), ресторанная группа FORUM, компания "Балтстрой", прядильно-ниточный комбинат имени Кирова.

Кроме того, в рамках дела Михальченко о контрабанде алкоголя летом 2016 года прошли обыски по месту жительства и работы Андрея Бельянинова, тогда еще занимавшего пост руководителя ФТС, а также в кабинетах его замов. Главный таможенник страны был свидетелем по делу предпринимателя. Дома у Бельянинова оперативники нашли килограммовый слиток золота, пять золотых самородков и наличные на общую сумму более 100 миллионов рублей.

Михальченко также фигурирует по другому громкому делу о хищениях бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, в котором замешаны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Следствие пришло к выводу, что именно Михальченко стоял во главе преступного сообщества, занимавшегося махинациями с бюджетными деньгами. Размер ущерба по делу возрос с 225 миллионов рублей до около 1,3 миллиарда рублей.

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Другими фигурантам уголовного дела являются бывший руководитель ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов, топ-менеджеры компании "Стройфасад" (входит в "Балтстрой") Станислав Кюнер и Сергей Литвинов, а также экс-директор компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский и предприниматель Сергей Перевалов, сообщает Newsru.com.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в Ново-Огарево было возбуждено в марте 2017 года. Следователи установили, что Каминов привлек для хищения группу строительных компаний, подконтрольных холдингу "Форум" Михальченко. Федеральная служба охраны (ФСО) перечислила фирмам аванс в размере 2,6 миллиарда рублей, но в 2014 году работы не завершились, а сроки не раз переносились. Впоследствии выяснилось, что часть выделенных средств фигуранты дела перечислили на счета фирм-однодневок, обналичили и использовали по своем усмотрению.

Кроме того, сотрудников "Форума" Михальченко обвиняли в хищениях средств при реставрации объектов культурного наследия России по делу Минкультуры. Главным фигурантом этого дела являлся на тот момент заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

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