Российский инвестор перестал быть "таинственным" и начал действовать в Эстонии под своим именем

В столице у Боброва одно из самых современных коммерческих зданий Navigator, которое находится по адресу Лаэва, 2. Второй ориентир Боброва в Таллинне — расположенный в Мустамяэ в научном парке Tehnopol Mehhatroonikum. В Тарту ему принадлежит Jõe keskus на улице Сыбра, в Пярну — Mai keskus и поблизости от Хаапсалу — Rannarootsi ärikeskus. Он также владеет зданием Tabasalu Rimi.

Помимо Эстонии Бобров действует и в Латвии. Проект Balasta Dambis находится в центре Риги на 5483 квадратных метрах. Там будет более 20 000 м2 офисной брутто-площади. Это будет одно из самых современных коммерческих зданий в Латвии. Из здания высотой 96 метров будут открываться виды на Старый город Риги и реку Даугаву.

В районе Таллинна Бобров тоже работает. На Пярнуском шоссе у него несколько объектов недвижимости, где в общей сложности на 20 000 м2 строится комплекс розничной торговли и бизнеса. Там Бобров сможет создать примерно 100 000 м2 брутто-площади.

Центральное предприятие Боброва — Direct Invest Group OÜ, которое действует уже на протяжении лет. До июля этого года оно было зарегистрировано на Кипре. К настоящему моменту Direct Invest Group — эстонское предприятие, и Бобров больше не скрывается.

Выясняется, что у российского бизнесмена в Эстонии много бизнеса, но Ärileht сосредоточится только на недвижимости. Отчеты за 2017 год из фирм Боброва подала только Liivakella puhkemajad — его бизнес в Ида-Вирумаа, в Нарва-Йыэсуу. Это также одно предприятие, которое в минусе. Занимающиеся недвижимостью на Пярнуском шоссе предприятия Tamarindo OÜ и Ühiselamu projekt OÜ еще в 2016 году тоже были в минусе, но это понятно — строительство не началось.

Связанные с ним три значимых названия — это все-таки Navigator, Mehhatroonikum и Jõe keskus, оборот которых в 2016 году был более миллиона евро. Прибыли двух последних были в том году очень мощные, но большую часть из них образовывали переоценки имущества. Оборот центров Mai и Rannarootsi два года назад был в районе 500 000 и 800 000 евро. Tabasalu Rimi принес около 450 000 евро.

Результаты основной фирмы Direct Invest Group тоже относятся к 2016 году. У фирмы нет оборота продаж, но выручки ее дочерних фирм составили в общей сложности прибыль в 1,3 млн евро. В 2015 году сумма была только немного меньше. Нераспределенной прибыли тогда осталось около 5,6 млн евро.

Если еще недавно в правлениях фирм Боброва были и люди Capital Mill, то теперь он руководит всем вместе с двумя местными партнерами Виталием Кыллометсом и Федором Поляковым.

Бывший бизнес-партнер Боброва Свен Ратник признает, что у них до сих по идет судебная тяжба. Она касается прежнего общего бизнеса, преимущественно в Ида-Вирумаа. В суд подал Бобров, потому что Ратник не хочет подписывать решение о ликвидации фирмы, которое, как утверждается, невыгодно для него. Никакого денежного спора между ними нет. Ратник знает, что Бобров когда-то продал проекты в Петербурге и, очевидно его деньги именно оттуда.

Navigatori büroohoone Foto: Jaanus Lensment





Mustamäel asuv Mehhatroonikum Foto: Jaanus Lensment





Jõe Keskus Tartus Foto: Argo Ingver





Tabasalu ärihoone Foto: Jaanus Lensment





Mai keskus Pärnus Foto: Ago Tammik



