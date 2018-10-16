16.10.2018, 19:15

Российский инвестор перестал быть "таинственным" и начал действовать в Эстонии под своим именем

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Что ему принадлежит?
Танель Саарманн
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Vene ärimehed
Vene ärimehedFoto: Priit Simson

Российский инвестор впервые рассказывает о своих мыслях и планах. Конфликт с бывшим партнером Capital Mill будет разрешать суд, пишет Ärileht.

Владислав Бобров (48) неоднократно оказывался на страницах эстонских СМИ, но раньше его называли "таинственным российским бизнесменом". Это потому, что еще недавно он скрывался за зарегистрированной на Кипре фирмой Direct Invest Group OÜ и делал свои инвестиции от предприятия Capital Mill. Capital Mill занималось предложением услуги, Бобров снабжал их деньгами. Eesti Ekspress уже в августе писал, что между Capital Mill и российским инвестором пробежала черная кошка. В своем первом публичном интервью Бобров говорит Ärileht, что мысли о "расставании" впервые приходили ему в голову три-четыре года назад.

В столице у Боброва одно из самых современных коммерческих зданий Navigator, которое находится по адресу Лаэва, 2. Второй ориентир Боброва в Таллинне — расположенный в Мустамяэ в научном парке Tehnopol Mehhatroonikum. В Тарту ему принадлежит Jõe keskus на улице Сыбра, в Пярну — Mai keskus и поблизости от ХаапсалуRannarootsi ärikeskus. Он также владеет зданием Tabasalu Rimi.

Помимо Эстонии Бобров действует и в Латвии. Проект Balasta Dambis находится в центре Риги на 5483 квадратных метрах. Там будет более 20 000 м2 офисной брутто-площади. Это будет одно из самых современных коммерческих зданий в Латвии. Из здания высотой 96 метров будут открываться виды на Старый город Риги и реку Даугаву.

В районе Таллинна Бобров тоже работает. На Пярнуском шоссе у него несколько объектов недвижимости, где в общей сложности на 20 000 м2 строится комплекс розничной торговли и бизнеса. Там Бобров сможет создать примерно 100 000 м2 брутто-площади.

Центральное предприятие Боброва — Direct Invest Group OÜ, которое действует уже на протяжении лет. До июля этого года оно было зарегистрировано на Кипре. К настоящему моменту Direct Invest Group — эстонское предприятие, и Бобров больше не скрывается.

Выясняется, что у российского бизнесмена в Эстонии много бизнеса, но Ärileht сосредоточится только на недвижимости. Отчеты за 2017 год из фирм Боброва подала только Liivakella puhkemajad — его бизнес в Ида-Вирумаа, в Нарва-Йыэсуу. Это также одно предприятие, которое в минусе. Занимающиеся недвижимостью на Пярнуском шоссе предприятия Tamarindo OÜ и Ühiselamu projekt OÜ еще в 2016 году тоже были в минусе, но это понятно — строительство не началось.

ТОП

Связанные с ним три значимых названия — это все-таки Navigator, Mehhatroonikum и Jõe keskus, оборот которых в 2016 году был более миллиона евро. Прибыли двух последних были в том году очень мощные, но большую часть из них образовывали переоценки имущества. Оборот центров Mai и Rannarootsi два года назад был в районе 500 000 и 800 000 евро. Tabasalu Rimi принес около 450 000 евро.

Результаты основной фирмы Direct Invest Group тоже относятся к 2016 году. У фирмы нет оборота продаж, но выручки ее дочерних фирм составили в общей сложности прибыль в 1,3 млн евро. В 2015 году сумма была только немного меньше. Нераспределенной прибыли тогда осталось около 5,6 млн евро.

Если еще недавно в правлениях фирм Боброва были и люди Capital Mill, то теперь он руководит всем вместе с двумя местными партнерами Виталием Кыллометсом и Федором Поляковым.

Бывший бизнес-партнер Боброва Свен Ратник признает, что у них до сих по идет судебная тяжба. Она касается прежнего общего бизнеса, преимущественно в Ида-Вирумаа. В суд подал Бобров, потому что Ратник не хочет подписывать решение о ликвидации фирмы, которое, как утверждается, невыгодно для него. Никакого денежного спора между ними нет. Ратник знает, что Бобров когда-то продал проекты в Петербурге и, очевидно его деньги именно оттуда.

Navigatori büroohoone Foto: Jaanus Lensment


Mustamäel asuv Mehhatroonikum Foto: Jaanus Lensment


Jõe Keskus Tartus Foto: Argo Ingver


Tabasalu ärihoone Foto: Jaanus Lensment


Mai keskus Pärnus Foto: Ago Tammik


Rannarootsi Keskus Foto: Silver Raidla
Tallinn Hockey weekend
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