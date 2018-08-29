29.08.2018, 11:10

Российские мошенники взломали аккаунт пользователя Uber из Эстонии и разъезжают по РФ за его счет

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комментарий фирмы
rus.delfi.ee
EST
Российские мошенники взломали аккаунт пользователя Uber из Эстонии и разъезжают по РФ за его счет
Foto: Priit Simson

Клиент Uber Мартти жалуется, что кто-то взломал его аккаунт Uber и совершает с ним поездки по России. При этом деньги снимаются с его счета.

"Кто-то разъезжает по России, используя мой аккаунт Uber, и таким образом крадет деньги с моего счета. Я неоднократно пробовал связаться с Uber, но никто не отвечает на мои письма, ситуация совсем плохая", — жалуется Мартти.

По его словам, в один день мошенники совершили две поездки на целых 70 евро, потом добавились еще пять более коротких поездок. Деньги же за поездки действительно были сняты с его счета.

Delfi попросил Uber прокомментировать ситуацию. По словам представителя компании, они связались с пользователем и расследуют проблему, чтобы понять, как такое произошло. Если же расследование покажет, что его аккаунт действительно взломали, то ему будут компенсированы совершенные без ведома поездки.

Uber заверяет, что это редкий случай, и аккаунты в их системе сложно взломать. Если же вы замечаете признаки взлома — совершенные не вами поездки — то нужно сразу же сменить пароль от аккаунта и связаться с Uber.

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