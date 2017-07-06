Российские компании потратили миллионы евро на услуги лоббистов в ЕС

Российские компании несмотря на санкции продолжают лоббировать свои интересы в странах ЕС как с помощью конкретных людей, так и профессиональных компаний, пишут "Ведомости".

По данным исследования Transparency International, на которое ссылается издание, наибольшую активность в этой сфере проявляет "Газпром". Так, только в Австрии компания тратит более €100 тысяч в год на продвижение своих интересов в Европе, а всего – не менее €900 тысяч. При этом, уточняют "Ведомости", только о некоторых лоббистах данные публикуются открыто в специальных реестрах ЕС, поэтому реальные цифры могут быть намного больше.

Это происходит из-за того, что лоббизм регулируется по-разному в зависимости от конкретной страны ЕС, позволяя российским компаниям раскрывать лишь часть данных. Заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов утверждает, что сумма на эти траты может достигать до миллионов евро ежегодно и не подвергаться отчету. Такое положение дел вызывает предпосылки для коррупции, считают в издании.

Ситуацию может исправить закон о лоббизме, который сделает механизмы продвижения компаний прозрачными и контролируемыми. Однако, по мнению политолога Евгения Минченко, в этом вопросе лучше пойти другим путем.

"Логичнее не создавать закон о лоббизме, который все равно будет в значительной степени декларативным, а совершенствовать конкретные подзаконные акты", – считает Минченко.

Дискуссия о принятии подобного закона ведутся уже много лет. В 2015 году за принятие закона выступали Элла Панфилова, Валентина Матвиенко.и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, но разговоры об этом ни к чему не привели.