Российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой

Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой, сообщает сайт российского министерства внутренних дел.



Содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье", говорится в пресс-релизе.



Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных организаций было выведено около 1 млрд рублей. После этого у банков были отозваны лицензии.

Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена ведомство не называет.



Всего за 2016 год из России за рубеж было незаконно выведено 190 млрд рублей против 600 млрд рублей годом ранее, сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, несмотря на успехи борьбы с этим явлением, постоянно появляются новые, "более дерзкие схемы" вывода средств.