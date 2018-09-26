26.09.2018, 08:40

Российская таможня снова стала пропускать лизинговые автомобили из Финляндии

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rus.delfi.ee
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Vene-Soome piir
фото иллюстративноеFoto: Heikki Saukkomaa, Lehtikuva

Российская таможня перестала требовать на финской границе залог при ввозе в РФ автомобилей, принадлежащих крупнейшим лизингодателям и кредитным организациям Финляндии.

Соответствующее сообщение поступило 25 сентября от Федеральной таможенной службы России, передало финское телерадиовещание Yle.

В список крупнейших лизингодателей и кредитных организаций Финляндии, переданный российской стороне финской таможней, вошла 21 финансовая организация.

Таким образом, автомобили, зарегистрированные на кредитные и лизинговые организации, вновь стали пропускать через российскую границу. По словам капитана погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Осси Фонселиуса, новый российский закон стали трактовать менее строго еще на прошлой неделе.

Список будет пополняться новыми организациями по мере того, как финская таможня получит от них согласие на передачу данных россиянам.

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.

После вступления закона в силу, многие автомобили с финскими номерами были развернуты на российской границе, так как в техпаспорте в качестве владельца был указан банк или лизинговая компания. Аналогичная ситуация возникла и на российско-эстонской границе, где российская таможня также запросила у эстонской стороны список основных лизингодателей.

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