Российская компания "Акрон" перенаправит свои грузы из портов Эстонии в Усть-Лугу

Крупнейший мировой производитель минеральных удобрений российская компания "Акрон" заключили долгосрочный договор на перевалку минеральных удобрений объемом до 700 000 тонн в год через порт Усть-Луга. Это является продолжением стратегии по переориентации грузов из портов Прибалтики в порту России, говорится в сообщении компании.
По условиям договора "Европейский серный терминал" построит для нужд компании "Акрон" отдельный склад для хранения и перевалки продукции, предназначенной на экспорт, сообщает rus.err.ee.
"Выбор "Европейского серного терминала" в качестве долгосрочного партнера не случаен, — отметил вице-президент по транспорту и логистике "Акрон" Игорь Богдан. — Терминал известен на рынке как надежный и качественный поставщик услуг по перевалке удобрений, обладающий удобным расположением, глубоководной акваторией, позволяющей принимать суда класса Panamax, современным оборудованием, высокой скоростью погрузки и квалифицированным персоналом".