Российская компания "Акрон" перенаправит свои грузы из портов Эстонии в Усть-Лугу

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Крупнейший мировой производитель минеральных удобрений российская компания "Акрон" заключили долгосрочный договор на перевалку минеральных удобрений объемом до 700 000 тонн в год через порт Усть-Луга. Это является продолжением стратегии по переориентации грузов из портов Прибалтики в порту России, говорится в сообщении компании.