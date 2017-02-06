Российская академия наук объявила гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", пишет Lenta.ru.

В комиссии советуют Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов "лечебных свойств". Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.

Согласно документу, "лечение сверхмалыми дозами" гомеопатических препаратов не имеет "научных основ и обоснований". "Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют",— говорится в меморандуме.

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В документе напоминается, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они, включая клинические испытания, были безуспешными.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан. Принцип лечения "подобного подобным" сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Применение гомеопатии в "практическом здравоохранении" было разрешено приказом Минздрава России в 1995 году.