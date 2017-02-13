Россельхознадзор ввел запрет на экспорт для большинства предприятий пищевой промышленности ЕС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор исключила из списка предприятий, которым разрешен экспорт в Россию, большинство предприятий пищевой промышленности Евросоюза, в том числе и большинство эстонских предприятий.

Как сообщает Ветеринарно-пищевой департамент, из списка удалены предприятия, которые не экспортировали в Россию товар в течение более трех последних лет. В отношении других предприятий разрешение на экспорт приостановлено. Разрешение осталось лишь у одного предприятия.

В качестве причины Россельхознадзор привел тот факт, что эти предприятия не экспортировали в Россию товар на протяжении долгого периода времени, и нужно снова проверять соблюдение российских требований деятельности по надзору Эстонии и других государств-членов ЕС.

Еврокомиссия отправила Россельхознадзору письмо с требованием прекратить необоснованные ограничения.