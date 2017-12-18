Россельхознадзор снял запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии. Как сообщает служба, это пока относится к двум предприятиям — латвийскому SIA "Karavela (№ A013985) и эстонскому DGM Shipping AS (№ 472).

"Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений", — говорится в сообщении.

С июня 2015 года Россельхознадзор запретил поставки в РФ рыбы и рыбопродукции из Латвии и Эстонии из-за претензий к системе обеспечения качества и прослеживаемости продукции. Тогда же Россельхознадзор сообщал, что запретит транзит рыбной продукции из стран Балтии в Казахстан.

В этом году специалисты Россельхознадзора провели инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Латвии и Эстонии, чтобы оценить возможности возобновления поставок рыбных консервов на российский рынок.

Запрет на ввоз свежей, замороженной и охлажденной рыбы из стран ЕС действует в России с 7 августа 2014 года. Консервы в перечень продовольственного эмбарго не входят.