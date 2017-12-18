Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции с эстонского рыбзавода

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ рассмотрела материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий.

Как сообщается, служба приняла во внимание проведенные на этих предприятиях работы по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений.

В связи с этим, с 15 декабря 2017 года были отменены ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий:

— предприятие Латвийской Республики № A 013985 ”SIA ”Karavela” (Рыбопродукция. Рыбные консервы, пресервы);

— предприятие Эстонской Республики № 472 ”DGM Shipping AS” (Рыба и рыбопродукция (килька, салака).

Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений.