18.12.2017, 10:42

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции с эстонского рыбзавода

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rus.delfi.ee
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kilud
kiludFoto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ рассмотрела материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий.

Как сообщается, служба приняла во внимание проведенные на этих предприятиях работы по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений.

В связи с этим, с 15 декабря 2017 года были отменены ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий:

— предприятие Латвийской Республики № A 013985 ”SIA ”Karavela” (Рыбопродукция. Рыбные консервы, пресервы);

— предприятие Эстонской Республики № 472 ”DGM Shipping AS” (Рыба и рыбопродукция (килька, салака).

Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений.

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