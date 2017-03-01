Роспотребнадзор оштрафовал Uber за обман пассажиров

Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тысяч рублей диспетчерскую службу Uber за введение в заблуждение пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, диспетчерская служба принимает заявки потребителей на предоставление услуги по перевозке и формирует базу заявок, доступ к которой имеют водители — "партнеры" компании. "Таким образом, общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке", — заявили в ведомстве.

"До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги", — говорится в сообщении.

Клиент, заказывая такси, не получает сведений об исполнителе услуги по перевозке, в связи с чем у него складывается впечатление, что услугу ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber. После окончания поездки информация о водителе в квитанции также отсутствует, отметили в ведомстве.