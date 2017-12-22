”Роснефть” и АФК ”Система” заключили мировое соглашение. ”Система” заплатит 100 миллиардов рублей

Компания ”Роснефть” заключила мировое соглашение с АФК ”Система”, от которой требовала возмещения ущерба, предположительно причиненного компании ”Башнефть”, пишет "Медуза".

Как сообщается на сайте ”Роснефти”, по условиям договоренности ”Система” выплатит 100 миллиардов рублей за убытки, нанесенные компании ”Башнефть”.

”Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией „Башнефти” и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд республики Башкортостан”, — сказано в сообщении.