Роботы-убийцы: скоро во всех армиях или под запретом ООН?

Кюхенмайстер указывает в беседе с DW, что самоуправляемые системы не способны различить, к примеру, военный и гражданский грузовик. А это уже противоречит международному гуманитарному праву, которое действует в вооруженных конфликтах и призвано, насколько это возможно, защитить гражданское население. "Но мы же не можем вживить этим вооружениям чип международного права", — сетует участник кампании против роботов-убийц.

Китай — за мораторий, США и Россия — против

За превентивный мораторий на автономные системы вооружения выступают 26 государств, включая Австралию, Бразилию и Китай. Открытое письмо с поддержкой их позиции подписали более 230 организаций по всему миру и около 3000 предпринимателей и ученых, занятых в сфере искусственного интеллекта. Среди них, например, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, а также компания Deep Mind (принадлежит Google). "Решение лишить человека жизни никогда не должно быть делегировано роботу", — говорится в письме.

Против запрета высказываются государства, активно инвестирующие в использование искусственного интеллекта для военных нужд, например, США, Израиль, Россия и Великобритания. Как однажды заявил президент РФ Владимир Путин, лидер по созданию искусственного интеллекта "будет властелином мира".

США даже пытаются выставить автономное оружие в положительном свете, заявляя, что оно поможет избежать "сопутствующих разрушений". Ведь компьютер, в отличие от солдата, может быстрее анализировать всю обстановку на поле боя и совершать меньше ошибок, убеждены в Вашингтоне. В ходе последнего раунда консультаций в Женеве американская делегация призвала не клеймить подобные вооружения.

Позиция Берлина: от декларации — к постепенному запрету

Правительство Германии выступает за "международный запрет" автономных вооружений — это закреплено в коалиционном договоре немецкого кабмина. В то же время Берлин считает тактически неправильным настаивать на нынешних переговорах в Женеве на моратории, так как позиции стран слишком разнятся. Вместе с Францией ФРГ предлагает промежуточное решение: первым шагом могло бы стать принятие в ООН политической декларации, в которой говорилось бы о важности сохранения контроля человека за автономными системами вооружений. Затем Берлин и Париж предлагают принять военный кодекс поведения, а только потом — непосредственно договор о запрете такого оружия.

По мнению немецких дипломатов, такой многоступенчатый подход даст шанс преодолеть существующие противоречия — ведь к не предполагающей никаких обязательств политической декларации могли бы присоединиться и противники моратория. В то же время этот документ создал бы определенные общие стандарты, открывающие путь к закреплению запрета на самоуправляемое оружие в международном праве.

Соглашение вне ООН?

Однако активистам движения "Остановите роботов-убийц" позиция Германии кажется недостаточно жесткой. Они считают, что ФРГ должна быть в авангарде борьбы за немедленный мораторий. За ней подтянулись бы и другие страны, полагает Томас Кюхенмайстер. "Если немецкое правительство хочет добиться запрета подобных вооружений, то оно должно продемонстрировать это, то есть, взять на себя ответственность", — подчеркивает он.

Так или иначе, у стран остается все меньше времени для согласования позиций, ведь технологии совершенствуются с каждым днем. Если на переговорах в Женеве не будет достигнут прогресс, давление со стороны гражданского общества станет нарастать, предсказывает Кюхенмайстер.