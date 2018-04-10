Роботы и рабочие места: как все будет происходить в Эстонии?

В общем, как и в предыдущих исследованиях, нашло подтверждение существенное влияние технологического развития на рынок труда. В среднем в странах ОБСЕ автоматизация затронет почти половину рабочих мест. В то же время, это не обязательно означает их исчезновения: доля рабочих мест, вероятность автоматизации которых высока (более 70%), составляет всего 14%. В отношении этих профессий действительно можно говорить о том, что машины, очевидно, заменят людей. Поскольку речь идет в основном о крайне рутинной работе в обрабатывающей промышленности, видимо, это не повод для отчаяния. В отношении остальных профессий автоматизация может повлиять на рабочие процессы и потребовать от людей новых навыков, однако вероятность того, что машина полностью заменит человека, все же невысока.

Как ни странно, для Эстонии результаты исследования скорее положительны. Вероятно, автоматизация повлияет на 47% здешних рабочих мест, причем доля профессий с высоким риском автоматизации составляет 12% — оба этих показателя ниже среднего по странам ОБСЕ. Положение Эстонии особенно выгодно по сравнению с другими странами Восточной Европы, где число подверженных опасности рабочих мест намного больше. Например, в Словакии, как показало исследование, высокий риск автоматизации распространяется на треть всех рабочих мест. Об автоматизации рабочих мест красноречиво говорит все же уровень заработной платы — в Скандинавии под угрозой находится гораздо меньшее число профессий по сравнению с Южной или Восточной Европой. Исключениями являются две крупные промышленные державы — Германия и Япония, где пропасть может большое количество рабочих мест.

Хорошая новость для Эстонии — в резюме исследования говорится, что потенциал для автоматизации рабочих мест лучше всего иллюстрирует скорее организация труда, чем структура экономики. Если занятость людей в отраслях, легче поддающихся автоматизации, объясняет примерно 30% разницы между странами, то отличия в профиле работников внутри секторов — 70%. Упрощенно это означает, что Эстония не обязана по примеру Швейцарии развивать в приоритетном порядке медицинскую промышленность и финансовый сектор, достаточно, если в имеющихся отраслях труд будет организован более ”умно”.

Сегодня в Эстонии не хватает именно простых рабочих

Однако вернемся в сегодняшний день. В Эстонии в настоящее время проблемой является нехватка рабочих рук, а не их избыток. Хотя в последнем квартале 2017 года число вакансий по сравнению с III кварталом снизилось, это скорее временный сезонный спад. По сравнению с IV кварталом 2016 года число вакансий было на 17% больше. Итого в конце прошлого года вакантными были 10 000 рабочих мест. При этом число вакансий было выше в обрабатывающей промышленности, составляя приблизительно 2200. В оптовой и розничной торговле вакантными были свыше 1700 мест. О нехватке рабочей силы говорят также почти все другие индикаторы. Знаковым является обстоятельство, что квота для ввоза работников из третьих стран была заполнена в нынешнем году уже в марте.

Если в связи с технологическими новшествами предсказывается исчезновение, прежде всего, рабочих мест, не предполагающих высокого уровня образования и навыков, то в Эстонии сегодня людей не хватает именно на элементарнейших рабочих местах. Исходя из исследований конъюнктуры, нехватка рабочих мест — проблема именно тех отраслей, в которых добавленная стоимость на одного работника и уровень оплаты труда ниже среднего. В промышленности спрос именно на промышленных рабочих, в секторе обслуживания требуются продавцы, уборщики и проч. Небольшим исключением с точки зрения нехватки рабочей силы и добавленной стоимости является сектор ИТ, для которого дефицит кадров — состояние стабильное.