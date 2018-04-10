10.04.2018, 21:35

Роботы и рабочие места: как все будет происходить в Эстонии?

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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
EST
Starship pakirobot
Starship pakirobotFoto: Ilmar Saabas

Несмотря на то, что сегодня в Эстонии проблемой является скорее нехватка рабочей силы, реалии таковы, что и мы не можем оставлять без внимания стремительное развитие технологий, освобождающих от рутинной работы и то же время вынуждающих людей находить себе новое применение. В свете последнего исследования ОБСЕ Эстония менее заметна, чем многие другие страны Восточной Европы.

Будут ли исчезать рабочие места?

Любимая тема визионеров в последние годы — неизбежная автоматизация рабочих мест, победное шествие роботов и, как следствие, рост безработицы. Одно из последних пополнений постоянно пополняющегося багажа знаний в данной области — только что опубликованное исследование ОБСЕ[1], опирающееся на международное исследование знаний взрослых PIAAC. Преимуществом этого подхода является факт, что в исследовании PIAAC приняла участие и Эстония, так что, говоря об автоматизации, нам больше не приходится ограничиваться примерами лишь благополучных стран Запада.

В общем, как и в предыдущих исследованиях, нашло подтверждение существенное влияние технологического развития на рынок труда. В среднем в странах ОБСЕ автоматизация затронет почти половину рабочих мест. В то же время, это не обязательно означает их исчезновения: доля рабочих мест, вероятность автоматизации которых высока (более 70%), составляет всего 14%. В отношении этих профессий действительно можно говорить о том, что машины, очевидно, заменят людей. Поскольку речь идет в основном о крайне рутинной работе в обрабатывающей промышленности, видимо, это не повод для отчаяния. В отношении остальных профессий автоматизация может повлиять на рабочие процессы и потребовать от людей новых навыков, однако вероятность того, что машина полностью заменит человека, все же невысока.

ТОП

Как ни странно, для Эстонии результаты исследования скорее положительны. Вероятно, автоматизация повлияет на 47% здешних рабочих мест, причем доля профессий с высоким риском автоматизации составляет 12% — оба этих показателя ниже среднего по странам ОБСЕ. Положение Эстонии особенно выгодно по сравнению с другими странами Восточной Европы, где число подверженных опасности рабочих мест намного больше. Например, в Словакии, как показало исследование, высокий риск автоматизации распространяется на треть всех рабочих мест. Об автоматизации рабочих мест красноречиво говорит все же уровень заработной платы — в Скандинавии под угрозой находится гораздо меньшее число профессий по сравнению с Южной или Восточной Европой. Исключениями являются две крупные промышленные державы — Германия и Япония, где пропасть может большое количество рабочих мест.

Хорошая новость для Эстонии — в резюме исследования говорится, что потенциал для автоматизации рабочих мест лучше всего иллюстрирует скорее организация труда, чем структура экономики. Если занятость людей в отраслях, легче поддающихся автоматизации, объясняет примерно 30% разницы между странами, то отличия в профиле работников внутри секторов — 70%. Упрощенно это означает, что Эстония не обязана по примеру Швейцарии развивать в приоритетном порядке медицинскую промышленность и финансовый сектор, достаточно, если в имеющихся отраслях труд будет организован более ”умно”.

Сегодня в Эстонии не хватает именно простых рабочих

Однако вернемся в сегодняшний день. В Эстонии в настоящее время проблемой является нехватка рабочих рук, а не их избыток. Хотя в последнем квартале 2017 года число вакансий по сравнению с III кварталом снизилось, это скорее временный сезонный спад. По сравнению с IV кварталом 2016 года число вакансий было на 17% больше. Итого в конце прошлого года вакантными были 10 000 рабочих мест. При этом число вакансий было выше в обрабатывающей промышленности, составляя приблизительно 2200. В оптовой и розничной торговле вакантными были свыше 1700 мест. О нехватке рабочей силы говорят также почти все другие индикаторы. Знаковым является обстоятельство, что квота для ввоза работников из третьих стран была заполнена в нынешнем году уже в марте.

Если в связи с технологическими новшествами предсказывается исчезновение, прежде всего, рабочих мест, не предполагающих высокого уровня образования и навыков, то в Эстонии сегодня людей не хватает именно на элементарнейших рабочих местах. Исходя из исследований конъюнктуры, нехватка рабочих мест — проблема именно тех отраслей, в которых добавленная стоимость на одного работника и уровень оплаты труда ниже среднего. В промышленности спрос именно на промышленных рабочих, в секторе обслуживания требуются продавцы, уборщики и проч. Небольшим исключением с точки зрения нехватки рабочей силы и добавленной стоимости является сектор ИТ, для которого дефицит кадров — состояние стабильное.

Единственное средство против нехватки рабочей силы — инвестиции

Хотя наибольшее количество вакансий — в промышленном секторе, положение не является безвыходным. Если сравнивать показатели производительности в аналогичных отраслях Эстонии и Скандинавии, в Северных странах добавленная стоимость на одного работника превышает наш уровень в 2-3 раза. Это указывает на то, что на местных промышленных предприятиях еще имеется потенциал для повышения эффективности. Мы можем говорить о гибких эстонских предприятиях, которые готовы реагировать на быстро изменяющийся спрос, однако оборотная сторона этого — высокая потребность в рабочей силе и низкие зарплаты. Поэтому рост стоимости рабочей силы неизбежно заставляет предприятия задуматься о возможностях повышения эффективности своей деятельности. К сожалению, стремление предприятий инвестировать не слишком заметно. Хотя после продолжительного спада в прошлом году инвестиции обрабатывающей промышленности в машины и оборудование выросли более чем на 10%, в соотношении оборота и инвестиций изменений не произошло.

Общей причины, по которой предприятия не слишком активно инвестировали, до сих пор не выявил никто. Раньше считалось, что она кроется в слабом спросе, который заставил предприятия строить более консервативные планы на будущее. В то же время экономический рост начал ускоряться уже в конце 2016 года, и показатели уверенности предприятий долгое время оставались также высокими. Другой возможной причиной считался быстрый рост затрат на рабочую силу на фоне стагнации прибылей, так что для инвестиций просто не хватало средств. Хотя рост затрат на рабочую силу был действительно стремительным, в то же время предприятия Эстонии хорошо капитализированы, что позволяет им инвестировать и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В качестве третьей причины называют также избыточные инвестиции в годы бума. Действительно, инвестиции в основные средства в фиксированных ценах, сделанные в Эстонии в прошлом году, были примерно на 20% ниже, чем в 2007 году. И все же сегодняшний уровень использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности не оставляет больших возможностей для наращивания объемов за счет ”старого жира”.

В секторе обслуживания автоматизация рабочих мест представляется несколько более сложной, однако, судя по почтовым автоматам и кассам самообслуживания, возможности есть и там. Трудно сказать, является ли это отражением именно процесса автоматизации, но в последние годы инвестиции сектора торговли в машины и оборудование росли гораздо быстрее, чем в промышленности в целом. Предприятия сферы обслуживания, зачастую нанимающие молодежь, сегодня первыми ощущают на себе влияние демографических тенденций. Если в ХХ веке число рождений по большей части превышало 20 000 в год, то во второй половине 1990-х оно снизилось, составляя всего 12 000 — 13 000. Поэтому можно сказать, что сегодня человеку в возрасте 20 лет найти работу в два раза легче, чем 10 лет назад.

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