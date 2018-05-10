RMK выставляет на продажу 37 земельных участков

RMK выставляет на письменные торги 37 земельных участков не нужных для хозяйствования в государственных лесах. Доход от их продажи пойдёт на финансирование покупки природоохранных земель для государства, значится в пресс-релизе.
Начальная цена открытых торгов, которые проводятся 22 мая, составляет 1,15 миллиона евро. На продажу выставляются 37 земельных участков по всей Эстонии общей площадью 347 гектаров.
Рийгикогу наделил RMK правом приобретения природоохранных земель в январе нынешнего года. Для изыскания средств на финансирование таких покупок RMK продаёт земельные участки, в которых нет нужды с точки зрения хозяйствования в государственных лесах.
Земельные участки, которые ни сейчас, ни в будущем не будут представлять большой ценности для RMK, были картографированы в процессе инвентаризации государственных лесов в 2017 году. Это, например, отдельные земельные участки, отделённые от остального государственного леса между застроенными участками недвижимости, земельные участки без доступа, а также подведомственная RMK сельскохозяйственная земля.