RMK выставляет на продажу 37 земельных участков

Для участия в аукционе необходимо представить своё предложение или отправить его в письменном виде по почте не позднее 11:00 22.05.2018 по адресу RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Информацию об условиях участия в торгах, отчуждаемых участках недвижимости с указанием начальной цены и другие данные можно посмотреть на сайте RMK. Они также будут опубликованы в издании Ametlikud Teadaanded не позднее, чем за две недели до проведения аукциона.

По решению совета RMK в этом году будет продано 78 земельных участков, из которых 39 обрели новых собственников на первых торгах, состоявшихся в апреле. На них RMK заработал 1,69 миллиона евро для покупки природоохранных земель.

В ведении RMK (Центр по управлению государственными лесами) находится около 30% территории Эстонии, на которых произрастает 47% эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.