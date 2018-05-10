10.05.2018, 21:50

RMK выставляет на продажу 37 земельных участков


rus.delfi.ee
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RMK выставляет на продажу 37 земельных участков
Siim Lõvi

RMK выставляет на письменные торги 37 земельных участков не нужных для хозяйствования в государственных лесах. Доход от их продажи пойдёт на финансирование покупки природоохранных земель для государства, значится в пресс-релизе.

Начальная цена открытых торгов, которые проводятся 22 мая, составляет 1,15 миллиона евро. На продажу выставляются 37 земельных участков по всей Эстонии общей площадью 347 гектаров.

Рийгикогу наделил RMK правом приобретения природоохранных земель в январе нынешнего года. Для изыскания средств на финансирование таких покупок RMK продаёт земельные участки, в которых нет нужды с точки зрения хозяйствования в государственных лесах.

Земельные участки, которые ни сейчас, ни в будущем не будут представлять большой ценности для RMK, были картографированы в процессе инвентаризации государственных лесов в 2017 году. Это, например, отдельные земельные участки, отделённые от остального государственного леса между застроенными участками недвижимости, земельные участки без доступа, а также подведомственная RMK сельскохозяйственная земля.

Для участия в аукционе необходимо представить своё предложение или отправить его в письменном виде по почте не позднее 11:00 22.05.2018 по адресу RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Информацию об условиях участия в торгах, отчуждаемых участках недвижимости с указанием начальной цены и другие данные можно посмотреть на сайте RMK. Они также будут опубликованы в издании Ametlikud Teadaanded не позднее, чем за две недели до проведения аукциона.

По решению совета RMK в этом году будет продано 78 земельных участков, из которых 39 обрели новых собственников на первых торгах, состоявшихся в апреле. На них RMK заработал 1,69 миллиона евро для покупки природоохранных земель.

ТОП

В ведении RMK (Центр по управлению государственными лесами) находится около 30% территории Эстонии, на которых произрастает 47% эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.

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