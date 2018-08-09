09.08.2018, 16:50

RMK выставляет на аукцион 40 участков земли

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Jooks RMK Uuejärve loodusrajal
фото иллюстративноеFoto: Aivo Normak

RMK продает с письменного аукциона 40 участков земли, в которых нет необходимости с точки зрения управления государственными лесами. За счет полученного от продажи этих участков дохода будет финансироваться приобретение государством земель на заповедных территориях.

Начальная цена публичного аукциона, который пройдет 28 августа, составит в общей сложности 1,1 миллиона евро. На продажу будет выставлено 40 участков земли по всей Эстонии общей площадью 409 гектаров.

Условия участия в аукционе, отчуждаемые недвижимые вещи, их начальные цены и прочую информацию можно найти на домашней странице RMK, они также будут опубликованы в издании Ametlikud Teadaanded не позднее чем за две недели до аукциона.

Для того чтобы принять участие в аукционе, необходимо подать или отправить по почте свое предложение в письменном виде не позднее 11:00 28.08.2018 г. по адресу таллиннского офиса RMK Тоомпуйестеэ 24, 10149 Таллинн.

Рийгикогу предоставил RMK право приобретать земли в природоохранной зоне в январе 2017 года, в целях финансирования покупки земельных угодий RMK реализует участки, которые не являются необходимыми с точки зрения управления государственными лесами.

Участки земли, не представляющие сегодня и не имеющие в будущем существенной потенциальной ценности для RMK, были обозначены в ходе инвентаризации государственных лесов в 2017 году. Это, к примеру, единичные участки, расположенные отдельно от государственных угодий, недоступные участки, а также земли сельскохозяйственного назначения в распоряжении RMK.

RMK, или Центр управления государственными лесами, заботится приблизительно о 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% от всех лесов нашей страны. RMK заботится о принадлежащих Эстонскому государству лесах и прочих разнообразных природных сообществах, охраняет их и распоряжается ими. RMK занимается выращиванием леса, стоит на страже природных ценностей, приносит государству доход от управления лесными угодьями, создает возможности передвижения на природе и распространяет знания о природе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Подозрения в коррупции предъявлены уже пяти депутатам Нарвского городского собрания. Подозреваемых будет больше

09.08.2018
На данный момент подозрения в коррупционных действиях предъявлены пяти членам Нарвского городского собрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат и Алексею Мяги.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Выехавший на проезжую часть 13-летний велосипедист попал под грузовик и скончался в больнице

09.08.2018
Вблизи Таллиннского аэропорта около 10.55 произошло тяжелое ДТП, когда передвигавшийся по тротуару 13-летний велосипедист отклонился на проезжую часть, где его сбил грузовик.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перевода часов

09.08.2018
Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу. В случае отказа от перевода часов будет применяться унифицированный, но основанный на часовых поясах подход.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ