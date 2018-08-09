RMK выставляет на аукцион 40 участков земли

Начальная цена публичного аукциона, который пройдет 28 августа, составит в общей сложности 1,1 миллиона евро. На продажу будет выставлено 40 участков земли по всей Эстонии общей площадью 409 гектаров.

Условия участия в аукционе, отчуждаемые недвижимые вещи, их начальные цены и прочую информацию можно найти на домашней странице RMK, они также будут опубликованы в издании Ametlikud Teadaanded не позднее чем за две недели до аукциона.

Для того чтобы принять участие в аукционе, необходимо подать или отправить по почте свое предложение в письменном виде не позднее 11:00 28.08.2018 г. по адресу таллиннского офиса RMK Тоомпуйестеэ 24, 10149 Таллинн.

Рийгикогу предоставил RMK право приобретать земли в природоохранной зоне в январе 2017 года, в целях финансирования покупки земельных угодий RMK реализует участки, которые не являются необходимыми с точки зрения управления государственными лесами.

Участки земли, не представляющие сегодня и не имеющие в будущем существенной потенциальной ценности для RMK, были обозначены в ходе инвентаризации государственных лесов в 2017 году. Это, к примеру, единичные участки, расположенные отдельно от государственных угодий, недоступные участки, а также земли сельскохозяйственного назначения в распоряжении RMK.