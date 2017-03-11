RMK выплатит государству 30 миллионов евро дивидендов

Совет RMK утвердил аудированные итоги экономической деятельности за 2016 год, значится в пресс-релизе.

Оборот за этот период составил 178 миллионов евро, а предпринимательская прибыль — 50,6 миллиона. Совет предложил выплатить в госбюджет в качестве дивидендов 30 миллионов евро, что примерно в полтора раза больше, чем годом ранее, соответственно, 19,6 миллиона евро.

В минувшем году RMK продал 4 миллиона кубометров древесины. Это на 10% больше, чем годом ранее, настолько же превышает бюджетный план и на 2016 год. Увеличение достигнуто за счет ликвидации последствий грозовой бури, прокатившейся по лесам Южной Эстонии, а также раскорчевки полигонов для Сил обороны.

Цены на древесину в 2016 году оставались стабильными, но в силу возросшего объема продаж оборот RMK по сравнению с 2015 годом увеличился на 8%, а прибыль — на 40%. Реализованная древесина по сортименту составила: бревна — 46%, баланс — 34%, дровяная древесина — 15%, древесная щепа и порубочные остатки — 5%.

В 2016 году увеличились и объемы лесоводческих работ. Было высажено 20,2 миллиона деревьев, что на 900 000 больше, чем в 2015 году. Уход за обновленным лесом был осуществлен на территории в 24 000 га. Для улучшения условий роста молодого леса была проведена осветляющая рубка на 19 300 га, а рубка прореживания в лесах среднего возраста была проведена на 9 000 га. Рубка обновления осуществлена на 10 500 га, что составляет 1% государственных лесных угодий.

Число посещений рекреационных и природоохранных зон RMK увеличилось на 100 000 и достигло 2,3 миллиона. Наиболее популярные зоны отдыха RMK — окрестности Таллинна и Ныва, из национальных парков наибольшей популярностью пользовались Лахемааский и Соомааский. Самый высокий рост посещений отмечен в Хаанья и Карула, Аэгвийду и Кырвемаа, а также в районе Тарту и Йыгева. Увеличению интереса к прогулкам на природе способствовали многочисленные объекты, приведенные в порядок в последнее время. Это, например, Мохниская природная тропа в Лахемаа, Орьякуская учебная тропа, а также лесная хижина Леэмети на Хиймаа, Алатскивиская учебная тропа в Тартумаа, наблюдательная вышка Мериметсаской походной тропы в Ляэнемаа и Койгиская учебная тропа на Сааремаа.

В экологических учебных программах RMK участвовали 53 000 человек. В создание условий для прогулок на природе и занятий по экологии RMK в прошлом году инвестировал 4,9 миллиона евро.

На производство природоохранных работ в 2016 году RMK затратил 1,9 миллиона евро, что на 10% больше, чем в предыдущем году. При непосредственном участии RMK в 2016 году были восстановлены полуприродные или историко-культурные сообщества на площади в 1 000 га. При этом на 963 га необходимо было провести рубку оформления, отвечающую специфическим требованиям. По сравнению с 2015 годом объем работ в этой сфере увеличился втрое. Для ухода за полуприродными сообществами RMK заключил договоры на землепользование с 349 физическими и юридическими лицами.

Восстановление болот в 2016 году было завершено на 70 га, но на площади более 2700 га работы еще предстоит завершить. И к этой площади в нынешнем году добавиться еще столько же. Кроме того RMK провел специфические работы по улучшению мест обитания 29 охраняемых видов.

В распоряжении RMK находятся 971 000 га лесных угодий и их ценность как биологическое достояние оценена в 2,92 миллиарда евро.

В 2015 году государству в виде дивидендов было выплачено 19,6 миллиона евро, на которые было начислено 4,9 миллиона евро подоходного налога. Прибыль RMK в 2015 году составила 36,2 миллиона евро. В 2017 году RMK прогнозирует оборот в размере 178 миллионов и прибыль в 39 миллионов евро.

RMK отвечает за хозяйствование на четверти территории Эстонии, RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. В своей деятельности RMK руководствуется международными стандартами экологического лесоводства. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания. RMK принадлежат Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк и Пылулаское рыбоводческое хозяйство. В RMK работает более 700 человек.