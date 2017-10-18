18.10.2017, 08:00

RMK продает на конкурсной основе недвижимость Тоотсиского ветропарка

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rus.delfi.ee
EST
Aseriaru tuulepark
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Совет Центра по управлению государственными лесами решил выставить на торги земельный участок под Тоотсиским ветропарком с первоначальной стоимостью 12 300 000 евро, значится в пресс-релизе.

Открытые гласные торги состоятся 8 ноября в 14.00 в Таллиннском офисе RMK (Тоомпуйэсте, 24).

Недвижимость находится в Вяндраской волости Пярнумаа, площадь — 160 гектар, недвижимая вещь состоит из 40 кадастровых единиц, из которых 38 имеют детальную планировку под размещение ветряков и два — под ветроизмерительные вышки.

RMK продает находящуюся в собственности недвижимость, исходя из решения правительства от 27 апреля организовать публичные торги для продажи недвижимости Тоотсиского ветропарка.

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