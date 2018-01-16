16.01.2018, 10:09
Рискующим оказаться в долгу перед налоговой будут рассылаться оповещения
Если на основании доходов человека можно будет сказать, что ему придется доплачивать подоходный налог, то Налогово-таможенный департамент пришлет ему уведомление, пишет Eesti Päevaleht.
Новая система оповещения начнет работу с февраля: люди, которые могут остаться в 2019 году должны департаменту, будут ежемесячно получать от него уведомления и рекомендации по дальнейшим действиям.
Для департамента система оповещения означает дополнительные расходы, прежде всего, в ИТ-сфере.
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
180 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
209 000€
Kiili vald, Часть дома
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
155 000€
Tallinn, Квартира
169 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Kiili vald, Квартира
173 000€
Keila, Часть дома
РЕКЛАМА