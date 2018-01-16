16.01.2018, 10:09

Рискующим оказаться в долгу перед налоговой будут рассылаться оповещения

 (24)
rus.delfi.ee
EST
Рискующим оказаться в долгу перед налоговой будут рассылаться оповещения
Maksuamet hakkab teada andma, kui töötajal on maksuvaba tulu kasutatud rohkem, kui aasta peale mingil hetkel oleks tohtinud.Madis Veltman

Если на основании доходов человека можно будет сказать, что ему придется доплачивать подоходный налог, то Налогово-таможенный департамент пришлет ему уведомление, пишет Eesti Päevaleht.

Новая система оповещения начнет работу с февраля: люди, которые могут остаться в 2019 году должны департаменту, будут ежемесячно получать от него уведомления и рекомендации по дальнейшим действиям.

Для департамента система оповещения означает дополнительные расходы, прежде всего, в ИТ-сфере.

Читайте также:
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
190 000€
Tallinn, Дом
180 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
209 000€
Kiili vald, Часть дома
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
155 000€
Tallinn, Квартира
169 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Kiili vald, Квартира
173 000€
Keila, Часть дома
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии