Рискующим оказаться в долгу перед налоговой будут рассылаться оповещения

Если на основании доходов человека можно будет сказать, что ему придется доплачивать подоходный налог, то Налогово-таможенный департамент пришлет ему уведомление, пишет Eesti Päevaleht.

Новая система оповещения начнет работу с февраля: люди, которые могут остаться в 2019 году должны департаменту, будут ежемесячно получать от него уведомления и рекомендации по дальнейшим действиям.

Для департамента система оповещения означает дополнительные расходы, прежде всего, в ИТ-сфере.