Rimi в торговом центре Ülemiste временно переедет на новую площадь на первом этаже

В связи с очередным расширением торгового центра Ülemiste месторасположение магазина Rimi временно изменится — магазин останется на первом этаже, но c 15-го февраля будет работать на новой площади. Работы по расширению торгового центра Ülemiste окончатся весной 2019-го года.

”Нынешний Rimi снесут и построят под ним подземную парковку, а новый Rimi будет в два раза больше”, — сказала пресс-секретарь Rimi Катрин Батс. ”Когда гипермаркет Rimi вновь откроется весной 2019-го года, у наших клиентов будет возможность попасть в магазин прямо с парковки на лифте — это очень удобно, потому что сейчас от парковки до Rimi нужно долго идти”.

”Гипермаркет Rimi в торговом центре Ülemiste временно превратится в супермаркет, но с очень хорошим ассортиментом. Я надеюсь, что клиенты благосклонно примут это временное изменение”, — добавила Катрин Батс.

6-го февраля в Ülemiste Rimi начнется финальная распродажа: с 6.02 по 15.02 все товары первой необходимости и товары длительного хранения будут снижены на 30%, а с 12.02 до 15.02 скидка 30% будет действовать на все товары. Гипермаркет закроется 14.02 в 18.00, а супермаркет на новом месте откроется в 12.00.