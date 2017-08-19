Rimi рассказал, почему у них продавались треснутые и заплесневелые арбузы

В расположенном на границе Таллинна и Виймси Rimi Пярнамяэ в среду вечером можно было увидеть неприятное зрелище, которое на долгое время отбивает аппетит к арбузам.

Читатель отправил в редакцию фотографии из Rimi, на которых изображены треснутые и заплесневелые арбузы.

По словам специалиста по внутренним коммуникациям Rimi Моники Кальюсаар, в последние недели жара сильно повлияла на качество арбузов.

”Из-за жары арбузы зреют быстрее, и поэтому по прибытии на продажу их срок хранения короче. Мы регулярно контролируем качество своих фруктов и овощей как на складе, так и в магазинах. Также в обязанности персонала входит контроль качества нашего товара на прилавке несколько раз в день”, — объяснила Кальюсаар в отправленном Delfi комментарии.

По ее словам, в этом случае в течение дня персонал несколько раз проверял качество арбузов, но вечером проверить еще не успели, и поэтому в продаже были переспелые и потрескавшиеся плоды.

”Мы приносим клиентам свои извинения, потому что подобные плоды, определенно, не должны были поступить в продажу. Мы разговаривали с магазином Pärnamäe и обратили их внимание на устранение недостатков”.

На прошлой неделе читатель пожаловался в редакцию на качество купленного им арбуза: ”При разрезании все было нормально. Я укусил и подумал, что выдержу, но второй уже был ужасен. Я попытался найти ложкой более твердое место, но не нашел. Одна жижа, еще и тянется. Такой ужас я видел впервые в жизни”.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, все овощи и фрукты проходят контроль качества как на центральном складе, так и в магазине. ”В ходе первичного контроля качества проверяется, например, температуры машины, в которой переводился товар. Все партии проходят также выборочный контроль, то есть плод разрезается, чтобы можно было оценить его качество. К сожалению, все плоды мы разрезать не можем. Арбуз является сезонным товаром, и его продажи велики. Обычно мы получаем положительные отзывы об очень хороших арбузах”, — сказала она и добавила, что в подобных случаях клиенту несомненно следует обратиться в магазин, где ему вернут деньги за некачественный товар.