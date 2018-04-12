12.04.2018, 12:43

Rimi просит 600 000 владельцев клиентских карт обновить свои данные в связи с изменением закона


rus.delfi.ee
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Rimi просит 600 000 владельцев клиентских карт обновить свои данные в связи с изменением закона
Foto: Madis Veltman

Начиная с 25-го мая 2018 в Европейском союзе начнет действовать новый закон о защите данных, в связи с чем Rimi обновляет все договоры карт клиента. Клиенты могут обновить договор в терминале или на сайте Rimi.

”Rimi необходимо обновить данные для того, чтобы соответствовать предписаниям закона”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Мы усовершенствовали свою программу лояльности, чтобы по-прежнему быть ответственным и честным предприятием. Мы надеемся, что клиенты дадут свое дополнительное согласие, и мы сможем привести все договоры в соответствие с новыми требованиями. Закон дает клиентам дополнительные права и обеспечивает целевое использование данных”.

”Например, до этого у клиента было право стереть свои данные, а теперь он сможет перенести их в базу данных другой торговой сети. Возможностей будет больше, мы рассказываем об этом клиентам, и уверены, что изменение законов поможет им в будущем получать те предложения, в которых они действительно заинтересованы. На сегодняшний день в программе лояльности Rimi насчитывается свыше 600 000 пользователей, и наша статистика показывает, что в среднем благодаря картам клиента люди экономят около 200 евро в год”, — рассказала Андрия Арро.

Для того, чтобы дать согласие на целевое использование своих личных данных в соответствии с новым законом, необходимо воспользоваться терминалом Rimi в магазине или зайти на сайт. Все, кто стал клиентом Rimi и получил карточку после 1-го февраля 2018, не должны заново подтверждать использование личных данных.

ТОП

Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов RimiBaltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Преимущества Rimi — отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров, выпускаемых под собственным брендом. Всего у Rimi Baltic AB 263 магазина в трех странах Балтии, в том числе 78 гипермаркетов (15 из которых в Эстонии), 139 супермаркетов (71 из них в Эстонии) и 46 магазина бюджетного сегмента. В ЭстонииRimi является работодателем примерно для 2700 человек.

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