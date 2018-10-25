Rimi прекращает продажу одноразовых пластиковых изделий. Перемены произойдут и в упаковке готовой продукции

С 2020 года одноразовые стаканы, тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки будут изготавливаться из бумаги или иного экологичного материала.

Кроме того, к 2022 году вся упаковка выпускаемой под брендом магазина продукции будет также подходить для переработки или вторичного использования, а к 2030 году будет состоять из уже переработанного материала.

В рамках новой стратегии большая часть пластмассовых оснований для овощей и фруктов будет заменена на основания из бумаги или подлежащего переработке пластика. Упаковка мясных изделий будет состоять преимущественно из бумаги, что поможет снизить содержание пластика в упаковке на 45%.

Кроме того, новые упаковки помогут увеличить сроки годности, благодаря чему, согласно прогнозам, уменьшится и количество пищевых отходов.

”Например, вакуумная упаковки позволяет использовать меньше пластика, что помимо прочего увеличивает срок годности продуктов. Такой метод упаковки уменьшает количество отходов в магазине на 40% и помогает оптимизировать систему транспортировки”, — отметил исполнительный директор Rimi Валдо Падумяэ.