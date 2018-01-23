Rimi обновил признанный сертификат качества и пищевой безопасности BRC

Центральные склады Rimi Eesti прошли процесс аудита высшего уровня и обновили сертификат качества и пищевой безопасности BRC (British Retail Consortium). Предыдущий аудит проходил в январе 2016 года.

Как сообщает Rimi, торговая сеть является единственным предприятием розничной торговли и логистики в Эстонии и в других странах Балтии, которое имеет сертификат BRC

”Сертификат качества BRC — один из самых известных в мире. В этом году, согласно оценочной системе BRC, Rimi получил самый высокий результат АА”, — сообщил руководитель цепи поставок Аллар Кахью. ”Процесс аудита длился три дня, а подготовка к нему занимает годы, чтобы достичь соответствия всем требованиям. Аудитор из Великобритании произвел контроль всех процессов предприятия, побеседовал с работниками, посетил склады, осмотрел все здания логистики, проверил документы и проверил еще многое другое”.

Аллар Кахью уверяет, что благодаря сертификату BRC клиент может быть уверен в том, что с продаваемой в Rimi пищевой продукцией обращаются согласно высшему стандарту качества. Это касается и температуры, и методов обработки, а также безопасности труда и перекрестного загрязнения. Попадание инородных тел в еду исключено, так как ее хранят и транспортируют при нужных температурах и в соответствии с требованиями.

”Нашим работникам сертификат обеспечивает уверенность в том, что рабочие процессы безопасны, т.е. о безопасности труда мы заботимся на самом высшем уровне”, — добавил Кахью.

Стандарт BRC был разработан Британским консорциумом предприятий розничной торговли в 2006 году (British Retail Consortium — BRC). Его цель — обеспечение качества и безопасности товаров при их складировании, хранении и распространении, а также защита конечного потребителя. Стандарт базируется на анализе опасностей и рисков, который поддерживают документированная система следования качеству и принципы лучшей практики, необходимые для обеспечения выполнения всех законов и требований. Наличие стандарта дает конечному потребителю гарантию того, что предприятие надежное, а вся его цепь поставок основана на принципе строго контролируемой пищевой безопасности.

В Эстонии сертификат BRC имеется у 16 предприятий.