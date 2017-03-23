Rimi: новый акциз на упаковку — это пополнение госбюджета за счет покупателя

На прошедшей вчера встрече членов Союза торговцев с министром финансов Свеном Сестером обсудили непосредственное влияние, которое окажет на предпринимателей новый акциз. Руководитель цепи поставок Rimi Аллар Кахью считает, что изменения могут существенно повысить для клиента конечную стоимость продукта, поскольку в законопроект добавили акциз за вывод на рынок упаковочных материалов. То есть новый налог будет применяться и к тем ратующим за экологию предприятиям по упаковке, которые выполнили все требования по переработке упаковки.

”Доля товаров Rimi, которые мы ввозим как первичный дистрибьютор, составляет примерно 28% от общего оборота, и это самый высокий показатель среди всех розничных сетей”, — сказал Аллар Кахью. ”В большинстве случаев мы стараемся покупать напрямую от производителя, чтобы получить самую выгодную конечную стоимость, и минимизировать число промежуточных этапов. В связи с этим мы используем много упаковки, и передали нашу обязанность по сбору отходов упаковки утилизационной организации. Мы выполняем все требования по переработке, поэтому размер платы за эту услугу составляет примерно 300 000 евро в год. Из-за большой конкуренции на сегодняшний день розничные сети на рынке в Эстонии зарабатывают прибыль в размере 1-3% от оборота в год, а расходы на сбор упаковки в свою очередь составляет 2,5-10% от зарабатываемой прибыли — это очень много”.

Аллар Кахью указал на то, что после принятия новой версии закона расходы Rimi увеличатся на 500 000 евро в год. ”Поскольку, помимо появления нового компонента акциза, сохранятся и все имеющиеся расходы на плату утилизационным организациям, все связанные с упаковкой траты Rimi составят 800 000 евро, увеличившись тем самым в 2,5 раза. Если применить этот налог к общему обороту Rimi (предположим, что партнеры в свою очередь поставят нашу закупочную цену) и всему рынку продуктов питания в целом, то станет очевидно, что желаемое государством дополнительное поступление налогов в размере 15 млн евро означает для клиентов существенный рост розничных цен”.

”Одним из аргументов нового закона является якобы имеющаяся у розничного продавца или дистрибьютора возможность участвовать в обсуждении вопросов упаковки и принимать более экологичные решения”, — отметил Аллар Кахью. ”Но мы должны понимать две вещи — во-первых, что мы импортируем, а во-вторых, кто наш клиент. Клиент — король. Розничный продавец торгует преимущественно товарами крупных известных брендов, которые ждут клиенты. Реально ли мы представляем ситуацию, в которой действующая в Эстонии розничная сеть (с годовым оборотом, например, 400 млн евро) вступит в переговоры с корпорацией P&G (годовой оборот 65 млрд долларов) об уменьшении размера или изменении упаковки Head& Shoulders? Объем всего рынка розничной торговли в Эстонии составляет примерно 2,4 млрд евро в год”.

По заверению Аллара Кахью, все зависят от потребительских привычек клиентов, а маленький размер рынка не позволяет обсуждать вопросы упаковки с крупными компаниями. Ассортимент при этом составляется исходя из пожеланий клиентов, а не из возможных расходов, связанных с упаковкой.

”Мы возвращаемся к теме экологии, поскольку введение дополнительного акциза могло бы помочь сохранить окружающую среду. В этом случае фокус должен быть направлен на конечного потребителя, который делает выбор в магазине. Нужно увеличивать осведомленность клиентов, а не устанавливать новые налоги для дистрибьюторов, что в конечном итоге, скорее всего, повысит цену товара. Rimi на сегодняшний день совершил много важных шагов в этой сфере — мы возвращаем на переработку свыше 300 тонн различных отходов из наших магазинов и проводим просветительскую работу среди наших клиентов. На данный момент кажется, что содержание нового налогового законопроекта, к сожалению, направлено не только обеспечение жизнеспособной охраны окружающей среды”, — рассказал Аллар Кахью.